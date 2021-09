Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal condus de prim-ministrul canadian Justin Trudeau se indreapta spre o victorie in alegerile legislative anticipate de luni, care nu ii va aduce insa majoritatea parlamentara scontata, indica proiectiile prezentate de televiziunea publica CBC, informeaza dpa, potrivit Agerpres.…

- Premierul in exercitiu, liberalul Justin Trudeau, si principalul sau rival, conservatorul moderat Erin O'Toole, la egalitate in sondaje, si-au aruncat ultimele forte in lupta duminica, in ajunul alegerilor legislative din Canada, noteaza AFP. Pentru aceasta ultima zi de campanie, amandoi…

- Fostul președinte american Barack Obama a postat joi, pe Twitter, un mesaj de sprijin pentru Justin Trudeau, cu patru zile înainte de alegerile legislative, în timp ce premierul canadian, care a mai scazut în sondaje, încearca sa câștige un al treilea mandat, potrivit AFP.„Îi…

- In timp ce canadienii sunt chemați la urne, pe 20 septembrie, pentru alegeri legislative anticipate, protestatarii il critica pe primul ministru pentru politica sa sanitara. Tensiunea este mare in Canada, in apropierea scrutinului din aceasta luna. Un protestatar in varsta de 25 de ani a fost arestat…

- Un manifestant in varsta de 25 de ani a fost arestat si pus sub acuzare sambata pentru ca a aruncat cu pietris asupra prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, la inceputul acestei saptamani in cursul unei deplasari electorale, a anuntat politia, noteaza AFP. Originar din provincia Ontario, barbatul…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, in plina campanie electorala, a avut de infruntat din nou duminica mai multi protestatari furiosi, dupa ce vineri a fost nevoit sa anuleze un miting electoral din cauza unor manifestanti ostili vaccinarii si masurilor sanitare, noteaza AFP. Un grup de…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat, duminica, alegeri anticipate în Canada în 20 septembrie, la mai putin de doi ani de la ultimul scrutin federal, relateaza AFP. “Guvernatorul general a accepttat solicitarea mea de dizolvare a parlamentului. Astfel, canadienii vor merge…

- Canada a marcat pentru prima data oficial, duminica, "Ziua Emanciparii" care comemoreaza intrarea in vigoare in 1834 a legii privind abolirea sclaviei in Imperiul Britanic, noteaza AFP. In martie, Camera Comunelor si Senatul de la Ottawa au votat in unanimitate pentru a scoate in evidenta aceasta data…