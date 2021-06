Canada: Zeci de decese subite în două zile la Vancouver din cauza caniculei Cateva zeci de persoane au decedat brusc luni si marti in zona Vancouver, un varf al mortalitatii care are legatura, cel mai probabil, cu valul canicular care a afectat vestul continentului american, conform informatiilor furnizate marti de politia federala canadiana, transmite AFP.



Doua sectii de politie ale jandarmeriei regale a Canadei din zona Vancouver au anuntat separat ca cel putin 69 de persoane au murit brusc de luni, dupa ce o "cupola de caldura" istorica a lovit vestul Canadei si Statele Unite.



"Credem ca la majoritatea deceselor a contribuit caldura", se afirma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

