Canada vrea să relaxeze legile pentru posesia anumitor droguri Guvernul liberal al Canadei a depus joi un proiect de lege care vizeaza relaxarea legislației privind posesia anumitor droguri, infracțiuni care afecteaza în mod disproporționat pe nativi și persoanele de culoare, relateaza AFP.

Codul penal prevede în prezent pedepse obligatorii minimale cu închisoarea pentru anumite infracțiuni.

&"Întoarcem pagina privind abordarea ineficienta care a afectat în mod disproporționat populația indigena, cât și persoanele de culoare și persoanele din comunitațile marginalizate&", a spus ministrul Justiției David Lametti.

Prevederile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 13 Rurala Segarcea au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, din Salcuța, ca fiica sa, Cimpeanu Emanuela-Maria, de 13 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in noaptea de 9/10 februarie și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: parul tuns scurt, negru,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe modificarea OUG 3/2021, astfel incat plata efectiva catre medicul de familie sa se realizeze numai pentru persoanele programate la vaccinare anti-COVID si monitorizate in intervalul de referinta. In nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta pentru modificarea…

- Mexicul a cerut Canadei sa revina asupra deciziei sale de a suspenda zborurile spre aceasta tara din America Latina, care ar putea provoca, in opinia sa, o "grava criza economica", scrie AFP. Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat vineri o noua inasprire a restrictiilor de intrare in Canada si…

- Guvernul urmeaza sa modifice statutul prefectului și subprefectului, in acest sens. Modificarile vor fi pe masa miniștrilor in ședința de miercuri, 27 ianuarie. Conform ordinii de zi, Executivul intenționeaza sa aprobe modificarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Dupa aprobarea OUG vor incepe…

- Guvernul a adoptat miercuri seara o hotarare prin care modifica strategia de vaccinare impotriva COVID-19, fiind introduse mai multe categorii de persoane in etapa a doua. Documentul ofera și posibilitatea cetațenilor europeni și strainilor cu drept de ședere in Romania sa se vaccineze la noi in țara.…

- Mai multi ministri canadieni au anuntat miercuri, in cadrul unui briefing de presa, ca persoanelor care sosesc pe teritoriul Canadei li se va cere sa prezinte un test COVID-19 negativ, care sa fie facut in ultimele trei zile inainte de sosire, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Guvernul va cere rapid…

- Canada a depasit pragul de 500.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamani dupa depasirea pragului de 400.000 de cazuri, o accelerare a raspandirii pandemiei pe masura ce se apropie sarbatorile de sfarsit de an. Incepand de sambata dupa-amiaza, bilantul contaminarile de la inceputul…

- Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa, citata de Agerpres.Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii COVID-19,…