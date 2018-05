Canada vrea sa interzica entitatilor straine sa cheltuiasca bani pentru a influenta alegerile

Guvernul Canadei a depus luni la parlament un proiect de lege pentru a reforma codul electoral si in special a lupta impotriva "ingerintelor straine" intr-un context de neincredere crescuta a Occidentului fata de Rusia, noteaza AFP.



Daca va fi adoptata de deputatii federali, aceasta reforma urmeaza sa interzica "entitatilor straine sa cheltuiasca bani pentru a influenta alegerile", in timp ce pana in prezent nimic nu le interzicea acest lucru, potrivit unui comunicat al guvernului Justin Trudeau.



Aceasta noua lege electorala va fi in vigoare pentru viitoarele alegeri legislative…