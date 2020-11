Pentru ca pandemia de COVID-19 a adancit problemele de pe piața muncii și vor sa iși creasca economia, canadienii au in plan sa „importe” peste 1,2 milioane de imigranți in urmatorii ani, relateaza Al Jazeera.Ministrul imigrației din Canada, Marco Mendicino, a dezvaluit planul sau de a aduce imigranți pentru a crește economia. Numai anul viitor, canadienii sunt gata sa ofere rezidența permanenta pentru 401 mii de straini, in 2022 pentru alți 411 mii și in 2023 pentru inca un grup de 421 de mii.„Imigranții sunt de o importanța critica in sistemul nostru de sanatate și reprezinta unu din patru muncitori…