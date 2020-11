Canada, vizată de ameninţări cibernetice din partea Chinei şi Rusiei (raport) State precum China, Rusia, Iran si Coreea de Nord reprezinta "cele mai grave amenintari cibernetice" pentru Canada, unde ele ar putea ataca reteaua electrica, releva un raport publicat miercuri si citat de AFP.



"Numarul autorilor de amenintari cibernetice este in crestere, iar acestea devin tot mai sofisticate", atrage atentia Centrul pentru Securitatea Telecomunicatiilor din Canada.



Autorii raportului considera ca este "extrem de probabil" ca aceste tari sa incerce in special "sa perturbe retelele de infrastructura esentiale din Canada, cum ar fi alimentarea cu electricitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- State precum China, Rusia, Iran si Coreea de Nord reprezinta "cele mai grave amenintari cibernetice" pentru Canada, unde ele ar putea ataca reteaua electrica, releva un raport publicat miercuri si citat de AFP, potrivit AGERPRES. "Numarul autorilor de amenintari cibernetice este in crestere,…

- Serviciile secrete din Cehia afirma ca spionii ruși și chinezi au reprezentat anul trecut o amenințare presanta pentru securitatea și interesele esențiale ale țarii, potrivit unui raport oficial publicat marți și citat de AFP.În raportul sau anual, Serviciul de informații privind securitatea…

- Generalul-locotenent in rezerva Ben Hodges, fostul sef al Fortelor Terestre americane in Europa, considera ca Bucurestiul si Varsovia inteleg pericolul care vine din partea Rusiei, Chinei si a Statului Islamic si, drept urmare, tin investitiile militare la un nivel inalt chiar si in plina pandemie

- Arabia Saudita nu a reusit, marti, sa devina membra in Consiliul ONU pentru drepturile omului, in urma unui vot care le-a adus in schimb Chinei si Rusiei un mandat de trei ani in acest for, relateaza AFP potrivit Agerpres. Organizatiile pentru drepturile omului au salutat esecul Riadului, directorul…

- Vladimir Putin a cerut relansarea relatiilor Rusiei cu Statele Unite si semnarea unui acord de evitare a incidentelor cibernetice. „Una dintre principalele provocari strategice de acum este riscul unei confruntari de amploare in sfera digitala. Am vrea sa apelam din nou la Statele Unite cu o propunere…

- Vladimir Putin a cerut relansarea relatiilor Rusiei cu Statele Unite si semnarea unui acord de evitare a incidentelor cibernetice. „Una dintre principalele provocari strategice de acum este riscul unei confruntari de amploare in sfera digitala. Am vrea sa apelam din nou la Statele Unite cu o propunere…

- Directorul NASA s-a declarat miercuri îngrijorat de posibilitatea ca Statele Unite „sa cedeze teren” în fata Chinei în domeniul spatial daca niciun proiect privat nu va înlocui Statia Spatiala Internationala (ISS), care va ajunge peste câtiva ani la finalul…

- Landul german Brandenburg va ridica un gard permanent de-a lungul granitei cu Polonia pentru impiedica raspandirea pestei porcine africane, a anuntat marti un oficial german, scrie Digi24 , citand DPA. Obiectivul este de a limita deplasarile porcilor mistreti, principalii vectori ai acestei boli, care…