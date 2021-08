Canada va primi 20.000 de refugiaţi afgani Guvernul canadian a declarat vineri ca este pregatit sa primeasca 20.000 de refugiati afgani in cadrul unui nou program de imigrare, din cauza ''crizei umanitare emergente in regiune'', relateaza AFP. ''Situatia din Afganistan este sfasietoare si Canada nu va sta cu bratele incrucisate'', a declarat ministrul Imigratiei, Refugiatilor si Cetateniei, Marco Mendicino, la anuntarea programului. Prin aceasta decizie, Canada vizeaza ''persoanele deosebit de vulnerabile'', in special femeile lideri, aparatorii drepturilor omului, minoritatile religioase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau intentioneaza sa convoace alegeri anticipate pentru data de 20 septembrie, iar un anunt oficial in aceasta privinta va fi facut duminica, au declarat patru surse apropiate acestui dosar, relateaza Reuters. Consilieri ai lui Trudeau au afirmat in ultimele luni ca liberalii,…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii conving pe talibani ... cu trei-patru…

- Autoritațile de la București schimba conditiile pentru procedura de redobandire a cetațeniei romane.Guvernul țarii vecine a adoptat o Ordonanța de Urgența, care prevede in mod expres necesitatea apostilarii actelor oficiale straine depuse de solicitanții de cetațenie.In aceste condiții, candidatul…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a autorizat, vineri, alocarea a 100 de milioane de dolari dintr-un fond de urgența pentru a satisface „nevoi urgente și neașteptate” ale refugiaților care ar putea sa apara in contextul situației din Afganistan, inclusiv pentru aplicanții afgani care incearca…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii. Talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa” extrem de rara pentru forțele guvernamentale. Reuters a scris despre situația piloților…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat, joi, ingrijorat de situatia de securitate din Afganistan, in contextul in care Marea Britanie este pe cale sa finalizeze retragerea trupelor care au participat la misiunea NATO. "Daca ma intrebati daca sunt incantat de actuala situatie din Afganistan,…