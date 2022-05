Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau s-a deplasat duminica la Irpin, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Kiev, oras devastat de luptele intense dintre armatele ucraineana si rusa, inainte de ocuparea acestuia in martie de catre rusi, a anuntat primarul orasului, relateaza AFP. ”(Justin Trudeau)…

- Canada va desfasura pana la 150 de militari in Polonia pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din cauza razboiului cu Rusia si pentru a raspunde crizei tot mai mari a refugiatilor de la frontiera Poloniei cu Ucraina, a declarat joi ministrul apararii, Anita Anand, relateaza Reuters si AFP. Fii…

- Inflatia din Rusia a accelerat la cel mai ridicat nivel din 2015, industria de petrol si gaze, motorul economiei rusesti, este sub presiune puternica, iar fondul pentru zile negre al tarii se topeste. Inflatia anuala din Rusia a accelerat la 14,53% in saptamana incheiata pe 18 martie, cel mai ridcat…

- In total, 97 de copii au fost uciși de la inceputul razboiului, a declarat, marți, in fața parlamentului canadian președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut aliaților Kievului sa-și intareasca ajutorul lor, transmite bfmtv. ”Rușii au ucis deja 97 de copii”, bombardand ”școli, spitale,…

- Beijingul va suporta „cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, avertiza consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, inainte de intalnirea de la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang Jiechi, conform…

- Ucraina intentioneaza sa inceapa insamantarea cerealelor de primavara in zilele urmatoare si are suficiente cereale in stoc pentru a se asigura ca populatia are suficienta paine, a declarat sambata adjunctul ministrului Agriculturii, Taras Visotki, transmite Reuters. Acesta a spus ca tara, care consuma…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat miercuri ca se opune trimiterii de avioane de lupta MiG-29 Ucrainei din tari membre ale NATO, transmit dpa si Reuters. Asistenta pentru Ucraina s-a aflat pe agenda discutiilor dintre cancelarul german si premierul canadian Justin Trudeau, aflat in vizita la…

- Boardul executiv al Fondului Monetar Internațional este pe cale sa aprobe miercuri o finanțare de urgența de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, pentru a o ajuta sa raspunda invaziei Rusiei, a declarat marți directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, conform Reuters, conform Mediafax.…