Stiri pe aceeasi tema

- Un manifestant in varsta de 25 de ani a fost arestat si pus sub acuzare sambata pentru ca a aruncat cu pietris asupra prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, la inceputul acestei saptamani in cursul unei deplasari electorale, a anuntat politia, noteaza AFP. Originar din provincia Ontario, barbatul…

- Un manifestant in varsta de 25 de ani a fost arestat si pus sub acuzare sambata pentru ca a aruncat cu pietris asupra prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, la inceputul acestei saptamani in cursul unei deplasari electorale, a anuntat politia, noteaza AFP. Originar din provincia Ontario,…

- Premierul liberal al Canadei, Justin Trudeau, in plina campanie electorala inaintea alegerilor din 20 septembrie, a fost presarat cu un pumn de pietris, luni, la trecerea pe langa un grup de manifestanti impotriva obligativitatii vaccinurilor pentru COVID-19, relateaza marti agentia Reuters.…

- Aflat intr-o vizita electorala in Ontario, prim-ministrul canadian Justin Trudeau a fost atacat cu pietre de catre protestatari, in timp ce se intorcea la autobuz dupa ce a vizitat o fabrica de bere. In urma incidentului surprins intr-o filmare de martori, Justin Trudeau nu a fost ranit, relateaza …

- Momente tensionate petrecute inainte de partida dintre Islanda și Romania. Un islandez deranjat acasa de lumina reflectoarelor de pe „Laugardalsvollur”, a intrat furios in sediul federației, spunand ca va trage in nocturna. A fost chemata poliția. Islanda - Romania se joaca pe 2 septembrie, de la ora…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, in plina campanie electorala, a avut de infruntat din nou duminica mai multi protestatari furiosi, dupa ce vineri a fost nevoit sa anuleze un miting electoral din cauza unor manifestanti ostili vaccinarii si masurilor sanitare, noteaza AFP. Un grup de…

- Descoperire macabra astazi pe calea ferata dintre localitațile Gugești și Sihlea. Angajații CFR au dat peste cadavrul unui barbat, care a fost identificat ulterior ca fiind un localnic de 60 de ani, din Dumbraveni. Polițiștii de la Transporturi Feroviare au fost anunțați in jurul orei 10.30 și, chiar…