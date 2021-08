Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau intentioneaza sa organizeze alegeri anticipate pe 20 septembrie, in speranta ca va obtine aprobarea alegatorilor pentru planurile costisitoare ale guvernului destinate combaterii Covid-19, au declarat joi patru surse apropiate situatiei, transmite Reuters. Trudeau…

- Turistii straini care nu sint vaccinati impotriva COVID-19 nu vor avea voie sa intre in Canada pentru un timp, guvernul nedorind sa puna in pericol progresele inregistrate in ceea ce priveste combaterea virusului, a afirmat joi premierul Justin Trudeau, relateaza Reuters. ''Pot sa spun chiar acum ca…

- Guvernul vrea sa elaboreze un nou plan de relansare economica inaintea alegerilor anticipate, potrivit ziarului, care citeaza sub acoperirea anonimatului mai multi oficiali din partidul aflat la putere. Presa scrie ca Yoshihide Suga a convenit miercuri cu coalitia aflata la putere sa nu prelungeasca…

- Premierul canadian Justin Trudeau a promis luni „acțiuni concrete” comunitaților indigene, inclusiv mai multe cercetari în jurul fostelor școli rezidențiale, dupa descoperirea ramașițelor a 215 copii indigeni pe locul uneia dintre aceste instituții din Columbia Britanica, potrivit…