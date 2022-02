Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a hotarat, duminica, sa trimita in Ucraina ajutoare ce consta in combustibili, caști, muniție, veste antiglonț și echipamente militare, dar și alimente, apa și medicamente, toate in valoare de 3 milioane de euro.

- Guvernul israelian a decis vineri „sa evacueze familiile diplomatilor si personalului ambasadei sale in Ucraina” din cauza escaladarii tensiunilor ruso-occidentale legate de Ucraina, informeaza Hotnews . Ministerul israelian de externe a recomandat, de asemenea, intr-un comunicat adresat cetatenilor…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a adus clarificari cu privire la masca pe care a purtat-o la ceremonia de sosire din misiune a unei nave militare de la Constanta.El a explicat ca este compusa dintr-o masca standard de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil si desi corespunde normelor…

