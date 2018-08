Canada: Stare de urgenţă în provincia Columbia Britanică, din cauza incendiilor de pădure Provincia canadiana Columbia Britanica, confruntata cu numeroase incendii de mai multe saptamani, a decretat miercuri stare de urgenta pentru a putea lupta mai bine impotriva a peste 500 de incendii, relateaza AFP. Starea de urgenta, in vigoare pentru o perioada de 14 zile si care poate fi reinnoita, acopera intreaga provincie din vestul Canadei si are drept scop o mobilizare mai buna a resurselor pentru a lupta impotriva incendiilor si a asigura siguranta populatiei. "Siguranta este prioritatea noastra si cum ne asteptam ca incendiile sa se extinda, aceasta masura are drept scop sa ne asiguram… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

