- Premierul Canadei, Justin Trudeau, s-a autoizolat joi, dupa ce sotia sa, Sophie Gregoire Trudeau, a prezentat simptome de gripa si a fost testata pentru depistarea noului coronavirus.Premierul canadian, Justin Trudeau, a comunicat ca va intra in autoizolare in contextul in care sotia sa, Sophie…

- Soția barbatului de 71 de ani din Suceava infectat cu noul coronavirus spune ca in locuința lor mai sta o femeie, care nu a fost testata: „Au zis sa vada intai daca imi iese mie și cum imi iese mie”, anunța MEDIAFAX.Soția barbatului din Suceava a declarat pentru MEDIAFAX ca dupa ce a venit…

- Situație halucinanta in Lituania. Un barbat și-a inchis soția in baie, de teama ca ea sa nu fie infectata cu noul coronavirus.Poliția din Lituania a anunțat, miercuri, ca a intervenit pentru a ”aplana” situația, noteaza AFP. ”Am fost informați ca un barbat și cei doi fii adulți au refuzat sa lase o…

- Premierul canadian Justin Trudeau a facut apel la concetatenii sai sa fie uniti in fata crizei noului coronavirus si a avertizat impotriva discriminarii membrilor comunitatii chineze din Canada, relateaza AFP. "Nu este permisa in tara noastra discriminarea alimentata de teama si dezinformare",…