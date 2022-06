Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca si Canada vor diviza o mica insula nelocuita din Oceanul Arctic, cunoscuta sub numele de insula Hans, punand astfel capat unui diferend ce dura de aproape 50 de ani, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina a inceput sa primeasca rachete antinava Harpoon din Danemarca și obuziere autopropulsate din Statele Unite, arme care vor intari armata care lupta impotriva Rusiei, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii, Aleksei Reznikov. Un oficial militar din Odesa s-a laudat ca ucrainenii au…

- Preocuparile legate de securitatea alimentara vor domina reuniunea anuala a ministrilor de externe din G7, grupul celor mai industrializate state, care se intalnesc vineri in Germania, in contextul in care razboiul dintre Rusia si Ucraina ameninta sa destabilizeze si Republica Moldova. La reuniunea…

- Canada a anuntat, marti, ca impune sanctiuni asupra a 14 cetateni rusi, inclusiv asupra celor doua fiice adulte ale presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor de Externe al Rusiei, relateaza Reuters.

- G7 cere suspendarea Rusiei din Consiliul ONU al Drepturilor Omului, o propunere care urmeaza sa fie supusa joi la vot in Adunarea Generala a ONU. Rusia avertizeaza statele membre ONU ca un vot favorabil sau o abtinere la propunerea SUA de a suspenda Moscova vor fi privite ca un ”gest neprietenos”. Statele…

- Partidul Liberal al lui Justin Trudeau a anunțat incheierea unui acord surprinzator cu Noul Partid Democrat aflat in opoziție care ii va permite premierului canadian sa ramana la putere pana in 2025, relateaza Reuters.