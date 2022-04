Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca Rusia nu isi are locul la urmatorul summit G20 deoarece nu poate fi considerata un „partener constructiv”, transmite AFP. „Nu cred ca putem sta cu Rusia la masa”, a explicat premierul canadian, precizand ca a discutat acest subiect cu seful statului indonezian, tara care detine presedintia G20 anul acesta. „Nu are sens sa avem o discutie despre cresterea economica globala daca tara responsabila de o mare parte a tulburarilor se afla in jurul mesei”, a adaugat prim-ministrul canadian. Decizia apartine G20, un format creat pentru a promova dialogul…