Stiri pe aceeasi tema

- Canada pune capat loteriei pentru parinții sau bunicii straini care vor sa li se alature copiilor stabiliti in aceasta tara. Autoritatile au decis sa revina la politica anterioara „primul venit, primul servit”. Sistemul fusese modificat anul trecut.

- Mai… alesule, omule politic produs al democratiei pe meleagurile noastre, ia intra tu pe terenul de tenis si vezi, poti obtine ceva numai cu vorbe? Iti da cineva vreun punct degeaba, te aplauda spectatorii daca dai numai cu rama rachetei si nu nimeresti terenul? Poate iti dai seama astfel de ce o respecta…

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Regulile lui Gigi Becali pentru jucatorii de la FCSB: ”Poate prospețimea aia s-o gasi in cantonament!”. Patronul ”din umbra” de la FCSB, Gigi Becali, a fost scos din sarite de evoluția execrabila a echipei in primul meci al sezonului, cand a pierdut, scor 0-1, la Giurgiu, cu Astra. Din acest motiv,…

- Autoritatile chineze au dezvoltat o noua arma care poate aprinde o tinta de la o distanta de circa 800 de metri. Noua pusca, numita ZKZM-500, are un calibru de 15 mm si o greutate de circa trei kilograme, aproximativ cat o pusca AK-47.

- In urma unor teste NATO, Guvernul a decis sa modifice modul in care se acționeaza in caz de stare de urgența. Astfel, operatorii economici care asigura servicii de utilitate publica vor fi obligați sa asigure continuitatea furnizarii serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate…

- Conform ANM, fost emisa o avertizare de tip COD PORTOCALIU. Ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina. Avertizarea este valabila incepand de la ora 14:10 pana la ora 15:10.