- Canada saluta intelegerea la care au ajuns SUA si Mexic privind modificarea Acordului nord-american de liber-schimb (NAFTA) si va continua negocierile pe aceasta tema, insa Guvernul de la Ottawa va semna doar un acord care este bun pentru Canada, a anuntat un reprezentant al MAE canadian.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat - personal - luni, un acord intre Mexic si Statele Unite, dupa doua luni de negocieri in vederea revizuirii Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA) si a anuntat totodata negocieri cu Canada "in curand", relateaza AFP. "Este o mare zi pentru…

- Intr-un astfel de scenariu, creșterea temperaturii medii a Pamantului s-ar putea stabiliza la + 4 ° C sau 5 ° C fața de era pre-industriala, mult dincolo de obiectivul Acordului de la Paris (de cel mult + 2 ° C). Ce s-ar intampla intr-un asemenea scenariu?- se intreaba autorii studiului și…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va calatori in Europa luni pentru a obtine sustinerea unor aliati-cheie privind acordul nuclear cu Iranul si indepartarea fortelor iraniene din Siria, scrie The Times of Israel.

- Guvernul canadian a stabilit un plafon pentru imigranții proveniți din Romania – cand acest numar va fi depașit, vor fi reintroduse vizele, care au fost eliminate la 1 decembrie 2017. Plafonul a fost discutat cu ambasadorul Romaniei la Ottawa, a declarat ministrul canadian al Imigrației, Ahmed Hussen,…

- Canada anunta impunerea de taxe vamale asupra mai multor produse americane in valoare de 12,8 miliarde de dolari, ca raspuns la decizia similara a Statelor Unite, relateaza Reuters, citand ministrul de Externe canadian, Chrystia Freeland.