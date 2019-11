Stiri pe aceeasi tema

- Canada este prima calificata in sferturile de finala ale Cupei Davis, dupa ce a invins cu 2-1 formatia Statelor Unite, marti la Madrid, obtinand astfel cea de-a doua victorie in aceasta competitie rezervata echipelor nationale masculine de tenis.Ca si in confruntarea cu Italia, desfasurata luni, canadienii…

- Rusia, Belgia si Canada au castigat primele intalniri programate luni la Madrid, in cadrul Cupei Davis, traditionala competitie masculina de tenis pe echipe, care se disputa incepand din acest an dupa un nou format. Rusia a dispus cu 3-0 de Croatia, in Grupa B, Belgia s-a impus cu 2-1…

- Luni au avut loc primele meciuri din grupele Cupei Davis. Belgia, Croația și Canada au fost cele trei națiuni care și-au caștigat duelurile de debut și au urcat pe primul loc al grupelor din care fac parte, potrivit Mediafax.Cel mai interesant și disputat meci s-a jucat intre Matteo Berrettini…

- Tenismanul german Alexander Zverev, detinatorul titlului, s-a calificat, vineri seara, in semifinalele Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, dupa ce l-a invins pe rusul Daniil Medvedev cu 6-4, 7-5, la Londra, in ultimul meci din Grupa Andre Agassi. Victoria lui Zverev a fost sinonima cu eliminarea…

- Jucatorul de tenis Dominic Thiem (Austria, favorit 5) l-a invins pe Novak Djokovici (Serbia, favorit 2), scor 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5), si s-a calificat in semifinale la Turneul Campionilor de la Londra potrivit news.roIn urma acestui rezultat, Dominic Thiem si-a asigurat calificare, in timp…

- Daniil Medvedev (4 ATP) l-a invins, vineri, pe Fabio Fognini (12 ATP), cu scorul de 6-3, 7-6(4), calificandu-se in semifinalele turneului de la Shanghai, potrivit Mediafax.In primul set, Medvedev a reușit un break in fața jucatorului italian și a profitat de acest avantaj, caștigand setul…

- Ashleigh Barty (1 WTA) a invins-o, joi, pe Petra Martic (22 WTA), cu scorul de 7-6(6), 3-6, 6-3, calificandu-se in semifinala turneului de la Wuhan, potrivit Mediafax.In primul set al partidei, Ashleigh Barty s-a impus cu 8-6, in tie-break. Martic a revenit, in setul doi, și, dupa un serviciu…