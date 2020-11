Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Montreal a depasit un „record absolut” de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius. In centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, citata miercuri de AFP.

- "Nu am avut niciodata o valoare de 22,4 grade intr-o luna noiembrie. Este un record absolut pentru noiembrie", a comentat marti meteorologul Mariane Peltier pentru AFP. Anterior, cea mai fierbinte luna noiembrie a fost in 1948, cu o temperatura maxima de 21,7 grade Celsius, a precizat specialista.…

- Meteorologii prognozeaza ca vremea va fi deosebit de calda in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi maxime cuprinse intre 24 și 30 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie 2020, valorile termice nu vor avea variații semnificative fața de intervalul anterior, astfel incat vor caracteriza in continuare…

- Pe 22 decembrie 1991 in Groenlanda s-a inregistrat o temperatura record de -69,6 grade Celsius, a anuntat miercuri Institutul Danez de Meteorologie, scrie Agerpres.Temperatura a fost inregistrata de o statie de masurare care nu apartine retelei obisnuite de statii meteorologice.