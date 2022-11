Stiri pe aceeasi tema

- Noiembrie este la „hotarul” dintre toamna și iarna, dar in unii ani prima decada poate aduce temperaturi de peste 25 de grade, iar spre finalul lunii uneori vine lapovița sau chiar ninsoarea.

- Gata cu frigul si ploile, anunța meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. Conform prognozei meteo, revine caldura in Romania. Zonele in care vor fi temperaturi de peste 30 de grade Celsius, disponibile in articolul de mai jos. Cand se termina cu frigul neobișnuit. ANM a anunțat de cand…

- Caldura din ce in ce mai mare cu care ne confruntam in ultimii ani a crescut la cote alarmante și nivelul de stres, astfel ca acum problema nu mai este una strict fizica, ci a devenit și psihologica.

- Canicula va persista in weekend, in estul, sudul si vestul tarii, iar temperaturile vor ajunge pana la 36 de grade, potrivit unei avertizari Cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. La Iasi se vor inregistra 33 de grade Celsius. „Vineri, sambata si duminica (26, 27, 28 august) valul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vineri, 26 august, un cod galben care vizeaza un val de caldura pentru acest final de saptamana, in majoritatea țarii.Potrivit meteorologilor, in zonele de campie va fi și canicula, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Meteorologii din Grecia au avertizat locuitorii tarii se pregateasca pentru un val de caldura incepand de joi, care, potrivit acestora, nu se va diminua inainte de duminica, regiunile centrale urmand sa fie, potrivit prognozelor, cele mai afectate, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai…

- Temperaturi extreme se vor inregistra in Grecia, incepand de joi, anunța meteorologii eleni, potrivit carora cele mai afectate regiuni vor fi cele centrale. Valul de caldura va persista pana duminica, transmite DPA.

- O avertizare ”chihlimbar” pentru ”caldura extrema” intra in vigoare joi seara in Marea Britanie, valabila pana duminica seara, cu temperaturi estimate sa atinga 37 de grade Celsius, relateaza BBC . Alerta meteo vine dupa ce Marea Britanie a emis prima avertizare ”rosie” de ”caldura extrema”, in iulie.…