Canada reactioneaza dur la taxele impuse de Trump: Un afront fata de miile de canadieni care au luptat si au murit alaturi de fratii lor americani

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat, joi, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- ”Toate partile ar avea de pierdut in cazul unui razboi comercial. Trebuie sa ramanem fermi si uniti in fata Statelor Unite si sa transmitem acelasi mesaj- ca trebuie ca UE sa fie exceptata permanent de la taxele vamale”, a declarat Le Maire, pentru postul France 2.Presedintele Donald Trump…

- In comunicat se arata: „Guvernul bolivarian al republicii Venezuela transmite profunde condoleante rudelor si apropiatilor celor care au murit in acest nefericit incident". In documentul transmis, scrie Reuters, nu au fost date detalii privind cauza incendiului, care, potrivit rudelor si prizonierilor…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, este de parere ca Uniunea Europeana are sansa de a obtine o exceptare de la taxele vamale suplimentare impuse de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…