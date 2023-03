Canada pune punct importului de aluminiu și oțel din Rusia Canada a interzis vineri importurile de aluminiu si otel din Rusia pentru a "taia sau limita veniturile care finanteaza invadarea ilegala si barbara a Ucrainei", transmite AFP, citat de Agerpres. Aceste importuri au reprezentat aproape 250 de milioane de dolari canadieni (170 de milioane de euro) in 2021, potrivit celor mai recente date guvernamentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

