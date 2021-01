Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunț facut pe Twitter de dr. Deena Hinshaw, sefa pentru sanatate publica a provinciei din vestul Canadei, persoana infectata, care a calatorit recent in strainatate, a fost plasata in carantina."Nimic nu ne permite sa spunem la ora actuala ca virusul a contaminat alte persoane", a adaugat…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus identificata in Africa de Sud a fost detectat in Canada, provincia Alberta, a anuntat vineri o responsabila a autoritatilor sanitare ale provinciei, informeaza AFP. "Alberta a detectat primul sau caz al variantei sud-africane a COVID-19",…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus identificata in Africa de Sud a fost detectat in Canada, provincia Alberta, a anuntat vineri o responsabila a autoritatilor sanitare ale provinciei, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Regatul Unit au fost depistate in insula Madeira. Anunțul a fost facut de autoritatile sanitare din aceasta insula portugheza, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat, persoanele infectate au sosit recent in Madeira din Regatul…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie au fost depistate si in Portugalia, in insula Madeira. Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la "persoane care au sosit la Madeira din Regatul Unit", insa nu s-a precizat numarul acestora.…

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Regatul Unit au fost depistate in insula Madeira, au anuntat duminica autoritatile sanitare din aceasta insula portugheza, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Canada, ca si alte tari, a decis sa suspende pentru 72 de ore zborurile de pasageri dinspre Marea Britanie, din cauza aparitiei in tara a noii tulpini de coronavirus, a anuntat Ottawa duminica seara, scrie AFP potrivit news.ro. "Tanand cont de numarul ridicat de cazuri inregistrate cu o tulpina…