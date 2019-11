Premierul canadian Justin Trudeau, care a obtinut un nou mandat in urma alegerilor de pe 21 octombrie, si-a prezentat noua echipa guvernamentala, la conducerea careia va fi secondat de fosta sefa a diplomatiei, Chrystia Freeland, transmite joi AFP. Din noul cabinet minoritar, cu un numar egal de femei si de barbati, fac parte 36 de ministri, cu doi in plus fata de guvernul anterior. Chrystia Freeland, 51 de ani, care a renegociat cu succes acordul de liber schimb cu SUA si Mexic, devine vicepremier si ministru pentru afaceri guvernamentale, un post-cheie intr-un moment in care guvernul Trudeau…