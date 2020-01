Premierul canadian Justin Trudeau a cerut vineri Teheranului sa trimita pentru analize in Franta cutiile negre ale avionului ucrainean de pasageri doborat "din greseala" de Iran la 8 ianuarie, transmite AFP. "Doar cateva tari, cum este Franta, dispun de laboratoare capabile sa faca acest lucru", a declarat Trudeau in cadrul unei conferinte de presa. "Ar fi locul potrivit pentru a trimite aceste cutii negre si a obtine informatiile corecte in mod rapid si incurajam autoritatile iraniene sa accepte acest lucru", a adaugat Trudeau. Din cele 176 de persoane aflat la bordul avionului, toate ucise in…