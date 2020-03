Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru canadian, Justin Trudeau, s-a autoizolat din pricina coronavirusului si lucreaza de acasa, potrivit biroului sau de presa, citat de BBC . Soția sa, Sophie Gregoire-Trudeau, a inceput sa prezinte simptome ușoare de boala miercuri tarziu, dupa ce s-a intors de la Londra. Ea a fost testata…

- Romania are deja cazuri de coronavirus confirmate, iar situatia poate evolua in orice directie de aici inainte, iar asta depinde doar de felul in care Romania va reactiona.Reprezentantii USR, spun ca asteapta masuri concrete din partea autoritatilor astfel incat sa fie stopata raspandirea virusului."Depindem…

- Un angajat NATO, care lucreaza la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presa NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a intors dintr-o vacanța in nordul Italiei, s-a simțit rau și a fost testat deoarece avea și febra”, potrivit comunicatului transmis de NATO, citat…

- Soția barbatului de 71 de ani din Suceava infectat cu noul coronavirus spune ca in locuința lor mai sta o femeie, care nu a fost testata: „Au zis sa vada intai daca imi iese mie și cum imi iese mie”, anunța MEDIAFAX.Soția barbatului din Suceava a declarat pentru MEDIAFAX ca dupa ce a venit…

- Situație halucinanta in Lituania. Un barbat și-a inchis soția in baie, de teama ca ea sa nu fie infectata cu noul coronavirus.Poliția din Lituania a anunțat, miercuri, ca a intervenit pentru a ”aplana” situația, noteaza AFP. ”Am fost informați ca un barbat și cei doi fii adulți au refuzat sa lase o…

- Trei navigatori romani care lucreaza pe nave in șantiere din China au fost repatriați și urmeaza sa ajunga in țara in zilele urmatoare. Un alt marinar va și el repatriat in curand, a anunțat, sambata, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SNL), potrivit Mediafax.SNL a anunțat, sambata, pe Facebook,…

- Printul Harry prezideaza joi, la Londra, tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala a Ligii de rugby, prima sa aparitie publica la o saptamana dupa anuntul retragerii impreuna cu sotia sa Meghan din prim-planul familiei regale, conform AFP, potrivit news.ro.Toate privirile vor fi indreptate catre…