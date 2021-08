Canada: Premierul Justin Trudeau intenţionează să convoace alegeri anticipate pentru 20 septembrie (surse) Premierul canadian Justin Trudeau intentioneaza sa convoace alegeri anticipate pentru data de 20 septembrie, iar un anunt oficial in aceasta privinta va fi facut duminica, au declarat patru surse apropiate acestui dosar, relateaza Reuters. Consilieri ai lui Trudeau au afirmat in ultimele luni ca liberalii, aflati la guvernare, sustineau organizarea alegerilor pana la finalul lui 2021, cu doi ani inaintea scrutinului legislativ la termen. Justin Trudeau conduce un guvern minoritar si se bazeaza pe partidele de opozitie pentru a-si trece proiectele legislative in parlament. Guvernul canadian a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

