25% din producția totala de energie electrica din Uniunea Europeana a fost produsa in 2021 de centrale nucleare situate in 13 state membre ale UE, potrivit Eurostat. Centralele nucleare au produs 731.701 gigawați-ora (GWh) de energie electrica, in creștere cu 7% sau cu 48.189 GWh fața de 2020, relateaza…

Zeci de mii de persoane au protestat in orasul Istanbul, din Turcia, pentru a condamna condamnarea si interdictia politica impuse primarului. Ekrem Imamoglu - rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan - a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare, miercuri, pentru insultarea unor oficiali…

Hocheista Marie-Philip Poulin a fost desemnata cea mai buna sportiva a Canadei in 2022, intr-un an in care a condus selectionata feminina de hochei pe gheata la titlul olimpic la Beijing si la titlul mondial in Danemarca, transmite Reuters, potrivit Agerpers.

Selectionata Marocului conduce echipa Canadei cu scorul de 2-1, la pauza meciului care are loc joi, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Canadei si Marocului, care are loc joi, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Selectionata Croatiei conduce echipa Canadei cu scorul de 2-1, la pauza meciului care are loc duminica, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, noteaza Agerpres.

Serviciul de informatii al Canadei a afirmat ca investigheaza "rapoarte credibile" cu privire la amenintari cu moartea din partea Iranului, impotriva unor persoane care locuiesc in Canada.

Canada va impune sanctiuni asupra a 34 de indivizi si o entitate despre care sustine ca sunt complici la diseminarea dezinformarii si propagandei ruse, a comunicat luni Ministerul canadian de Externe, informeaza Reuters, citat de Rador.