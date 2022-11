Canada: Politicienii din Québec nu vor să depună jurământ de credinţă faţă de Regele Charles al III-lea Guvernul din provincia canadiana Quebec ar urma sa introduca o lege prin care oficialii locali aleși nu vor mai fi obligați sa depuna un juramant de credința suveranului țarii, Regele britanic Charles, a declarat un purtator de cuvant al coaliției de guvernare la Montreal, citat de Reuters, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

