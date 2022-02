Canada: Poliția din Ottawa amenință că va aresta orice protestatar care blochează străzile Poliția din Ottawa a amenințat miercuri ca va aresta orice protestatar care blocheaza strazile, pentru prima data dupa 13 zile de proteste împotriva masurilor de sanatate care au paralizat capitala canadiana, scrie AFP.

&"Va sfatuim ca oricine blocheaza strazile sau ajuta pe alții sa le blocheze poate fi urmarit penal&" și &"este susceptibil de a fi arestat&", a avertizat poliția într-un comunicat de presa, precizând ca ar putea fi ridicate și vehicule.

În cea de-a 13-a zi de protest în Canada, îngrijorarile au crescut cu privire la impactul economic al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

