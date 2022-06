Stiri pe aceeasi tema

- O noua platforma online pentru refugiații ucraineni din Romania Foto: protectieucraina.gov.ro/1/ Guvernul României pune la dispoziția refugiaților din Ucraina informații oficiale și la zi despre drepturile și serviciile de care aceștia pot beneficia în țara noastra prin noua platforma…

- Ucrainenii venit in Romania cu sutele de mii. Romanii au sarit sa-i ajute cu mancare, cazare, haine și tot ce este nevoie. Interesul pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni a scazut, insa, in randul cetațenilor romani. Interesul pentru voluntariat in sprijinul refugiatilor ucraineni care ajung in punctul…

- Refugiații ucraineni vor beneficia de servicii medicale, se pot angaja și pot circula liber și in Uniunea Europeana. Dar, intai de toate, au nevoie de permise temporare de ședere, eliberate de statele care ii primesc.

- Sberbank a incetat sa efectueze, in special, transferuri de la persoane fizice catre alte banci in dolari americani, lire sterline, coroane daneze si suedeze, dolari canadieni, conform unui comunicat al institutiei bancare. De asemenea, persoanele fizice nu vor putea primi transferuri in aceste valute…

- Rusia intentioneaza sa si completeze fortele in Ucraina prin racolarea de combatanti ceceni si sirieni, cu ajutorul carora sa preia controlul asupra centrelor urbane ucrainene, relateaza luni France Presse. In acest sens, Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a trimis o alerta țarilor care primesc refugiați din Ucraina privind riscul bacteriilor periculoase, rezistente la antibiotice, numarul de cazuri inregistrat in aceasta țara fiind extrem de mare. In cazul pacienților ucraineni internați in spitalele…

- Un agent de marketing din Canada este creatorul unei campanii inedite de strangere de fonduri pentru susținerea celor afectați de razboi in Ucraina. Acesta a recurs la o alaturare neobișnuita de simboluri. Imaginea campaniei este o ilustrație cu Fecioara

- Romanii au luat cu asalt casele de schimb valutar ca sa cumpere euro sau dolari americani, speriati de conflictul din Ucraina. De asemenea, refugiatii care au venit la noi in tara au mers sa schimbe bani, inainte de a pleca spre Vest.