Canada: Plămân compatibil cu orice pacient, indiferent de grupa sanguină Grupa sanguina este una dintre sursele de incompatibilitate intre un donator și un primitor al unui grefon. Medicii canadieni au pus la punct o metoda rapida de schimbare a grupei sanguine a grefonului, in doar cateva ore, facandu-l astfel compatibil cu mai mulți pacienți. La Toronto General Hospital Research Institute, cercetatorii au reușit sa modifice grupa sanguina a unui organ destinat a fi grefat. In numai patru ore, plamanilor le-a fost schimbat identitatea, trecand de la grupa sanguina A la 0. Aceasta performanța este o etapa importanta in crearea grefonului universal, compatibil cu toți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

