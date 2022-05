Canada: Patru morţi şi 900.000 de case fără curent după furtuni violente Autoritatile canadiene au anuntat sambata moartea a patru persoane in estul tarii, lovit de furtuni violente care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case din provinciile Ontario si Quebec, noteaza AFP. Politia din Ontario a inregistrat pe Twitter trei morti si mai multi raniti, victime ale unei furtuni violente de vara. O persoana si-a pierdut viata cand un copac a cazut in mijlocul zilei pe rulota in care se afla, in comitatul Brant, la sud de Toronto, a indicat politia provinciala din Ontario pe Twitter. In aceeasi regiune, cateva minute mai tarziu, o femeie de peste 70 de ani,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

