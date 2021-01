Canada: Parlamentul desemnează gruparea Proud Boys ca "entitate teroristă" Camera inferioara a parlamentului canadian a aprobat luni o motiune cerând premierului Justin Trudeau sa interzica în Canada grupul de extrema dreapta american Proud Boys cu titlul de "entitate terorista", noteaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul canadian a informat recent ca agentiile sale de securitate supravegheaza îndeaproape aceasta organizatie si strâng dovezi pentru a sprijini înscrierea grupului pe lista sa neagra. "Astfel de liste trimit un mesaj clar, si anume ca niciodata Canada nu va tolera actele de violenta", a indicat o purtatoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

