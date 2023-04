Stiri pe aceeasi tema

- Politia canadiana a recuperat vineri opt cadavre, inclusiv cel al unui bebelus, gasite in raul St. Lawrence, in apropierea frontierei cu SUA. Victimele sunt membri a doua familii - una canadiano-romana, cealalta indiana - care au murit saptamana aceasta incercand sa intre ilegal in SUA, traversind raul…

- Poliția canadiana a gasit cadavrele a șase persoane din doua familii, dintre care una era de origine romana, iar cealalta din India. Printre cei morți este și un copil mic care avea pașaport canadian și, potrivit presei de acolo, ar fi aparținut familiei

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat intr-o autoutilitara condusa de un cetatean german, peste 17.000 de cutii cu medicamente susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 370.000 de euro (aproximativ 1,8 milioane de lei). „In…

- Un conațional, depistat la frontiera in timp ce asigura pentru doi barbați ucraineni sa ajunga ilegal in Republica Moldova, a incercat sa ofere mita unui polițist de frontiera pentru a-și recupera mașina, ridicata intr-un caz de organizare a migrației ilegale, iar in rezultat s-a ales cu un al doilea…

- Doi cetateni romani sunt cercetati pentru trafic de migranti, dupa ce in masinile pe care le conduceau au fost descoperiti peste 70 de migranti. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor specifice derulate de catre politistii de frontiera din cadrul…

- Doi copii au murit si alti sase au fost raniti si transportati la spital miercuri dimineata in Canada dupa ce un autobuz s-a izbit de cladirea unei gradinite din orasul Laval, la nord de Montreal, informeaza Agerpres. Poliția nu exclude varianta ca ar fi putut fi un act deliberat. Un copil a fost declarat…

- Un nou bilanț al pierderilor in vieți omenești dat publicitații miercuri dupa-amiaza in urma prabușirii unui elicopter la bordul caruia s-a aflat și ministrul ucrainean de Interne precizeaza ca au fost inregistrați 14 morți și 26 raniți, intre care 11 copii de la gradinița din localitatea Brovari deasupra…

- Șase persoane, inclusiv un copil de 6 luni, au fost impușcate mortal intr-o locuința din California. Poliția este in cautarea a doi suspecți. Unele victime au fost gasite pe strada, iar altele au fost gasite in casa. O victima a fost gasita in viața cand autoritațile au ajuns la fața locului, dar a…