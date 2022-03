Canada oferă ucrainienilor trei ani de rezidenţă temporară Canada a anuntat joi introducerea unui nou program de imigrare pentru a permite sa li se ofere ucrainenilor care fug de razboi un permis de sedere temporara de pana la trei ani, scrie AFP. ‘Aplicatiile pentru autorizatiile de calatorie de urgenta Canada-Ucraina sunt acum deschise’, a declarat ministrul imigratiei, refugiatilor si cetateniei, Sean Fraser. Intr-un comunicat, Ottawa precizeaza ca solicitantii care doresc sa foloseasca acest nou ‘mijloc special si accelerat de obtinere a rezidentei temporare’ trebuie sa aplice online si sa furnizeze datele lor biometrice (amprente digitale si fotografie).… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

