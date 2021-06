Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele de hochei pe gheata ale Finlandei si Canadei se vor confrunta duminica seara la Riga in finala Campionatului mondial, scrie AFP. Finlanda, detinatoarea trofeului, a trecut sambata, in semifinale, de Germania cu 2-1, in timp ce Canada a invins Statele Unite cu 4-2. …

- Comitetul stiintific care a consiliat guvernul Canadei cu privire la vaccinare a aprobat marti posibilitatea de a utiliza alt tip de vaccin anti-COVID-19 in cazul injectarii celei de-a doua doze, informeaza AFP preluat de agerpres. Persoanele care au primit o prima doza a vaccinului AstraZeneca pot…

- Ceske Zbrojovka Group (CZG), un producator de arme din Republica Ceha, a achizitionat 100% din actinile companiei americane Colt's Manufacturing Company si ale companiei canadiene Colt Holding, contra sumei de 220 milioane de dolari si prin cedarea a 1,1 milioane de actuni ale CZG, relateaza MTI, citat…

- Producatorul de arme din Cehia ”Ceska Zbrojovka Group” (CZG) a preluat definitiv fabrica americana de arme Colt - a anuntat luni, într-un comunicat, grupul CZG, relateaza MTI, citat de Rador. Ceské Zbrojovka Group a achizitionat 100% din actinile companiei americane Colt's…

- Fosta lidera a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, inculpata de mai multe ori de junta militara, a comparut luni in persoana in fata tribunalului, pentru prima data dupa lovitura de stat din 1 februarie, a anuntat una dintre avocatele sale, informeaza AFP si Reuters. Fosta sefa de facto a guvernului civil,…

- Un barbat, Cuth Fedor, a plecat voluntar de la stana sa de oi situata in zona numita Poiana Orzului de pe raza localitații Oncești in noaptea de 5 spre 6 mai, și de atunci e de negasit. Alarma a fost data de catre un barbat din Rona de Sus care a sunat ieri, 10 mai, la Secția 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag…

- Reprezentantii Jandarmeriei Braila au precizat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca au fost analizate imaginile video care au fost distribuite marti noaptea in mediul online, in care apare un tanar intins pe carosabil, langa un taxi, iar langa el se afla o pata de culoare rosie, concluzia jandarmilor…

- O femeie a fost ucisa si alte cinci persoane ranite sambata intr-un cartier linistit din Vancouver (vestul Canadei), dupa ce au fost injunghiate dintr-un motiv necunoscut de un barbat care a fost retinut rapid, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. Sase persoane au fost spitalizate dupa atacul care…