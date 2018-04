Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune ca pana la acesta ora nu exista informatii care sa arate ca printre victimele incidentului din Toronto, unde o camioneta a intrat in multime, s-ar afla si cetateni romani."Ministerul Afacerilor Externe face verificari in acest caz. Momentan, nu exista…

- Politia a anuntat pe Twitter ca aceasta "coliziune" a avut loc la ora locala 13.27 (20.27, ora Romaniei), dar nu a precizat daca era vorba despre un act deliberat sau un accident. Aceasta "furgoneta alba" a rasturnat pietoni pe strada Yong, la colt cu bulevardul Finch, in partea de nord a centrului…

- O camioneta a lovit luni aproximativ zece pietoni, in centrul orasului Toronto, iar cel putin ”opt pana la zece” persoane au fost ranite, a anuntat politia capitalei economice canadiene, relateaza AFP.

- Camioneta alba a aparut din senin si a lovit multimea. Potrivit primelor informatii, exista victime printre pietonii care se aflau in zona de unei intersectii din Toronto. Potrivit politiei, intre 8 si 10 pietoni au fost raniti. Politia a anuntat, pe Twitter, ca accidentul a avutloc…

- Un incident, catalogat de anumite surse drept atentat, a avut loc, in urma cu putin timp, in Canada, la Toronto, potrivit stiripesurse.ro. O camioneta a intrat in multime, pe trotuar, si a provocat ranirea a 10 persoane.Deocamdata atacatorul se afla in libertate.Incidentul a avut loc chiar in centrul…

- Bilanțul victimelor exploziei puternice ce a avut loc la uzina chimica din Cehia a crescut. Inca doi romani au fost identificați ca fiind printre decedați, anunța Ministerul Afacerilor Externe.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 10 au fost ranite, joi, dupa ce un tren a deraiat în Italia, în apropierea orasului Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora României). Mai multe ambulanțe și echipaje de descarcerare au ajuns la fața locului.…