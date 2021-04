Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste anti-restrictii. UPDATE: In jurul orei 20:30, protestatarii au plecat in mars catre Palatul Parlamentului. Acestia vor sa se opreasca si in fata Ministerului de Interne. UPDATE: Jandarmii spun ca s-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru ca „s-a depașit numarul maxim de 100 persoane"…

- Situație ingrijoratoare in Franța. Crește numarul contaminarilor iar cazurile de la reanimare se apropie de nivelul din primul val al pandemiei. De astazi, primul caz de Covid-19 care apare intr-o clasa duce automat la inchiderea acesteia.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta discuta, la ora transmiterii acestei știri, un set de noi restricții la nivel național, odata cu prelungirea starii de alerta. Propunerile vor fi inaintate Guvernului și o decizie finala ar urma sa fie oficializata in ședința Executivului care incepe…

- Criptomoneda a urcat duminica pana la 49.714 dolari pe unitate, ulterior fiind tranzactionata la 48.700 de dolari pe unitate. Bitcoin a avansat in acest an cu aproape 70%. Dupa ce mult timp au fost evitate de firmele financiare traditionale, bitcoin si alte monede virtuale par sa intre tot mai mult…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, la nivel mondial, numarul persoanelor vaccinate a depasit numarul total al infectarilor cu noul coronavirus, fiind un "moment istoric". "Vestile extrem de bune de miercuri ne dau speranta ca ar putea insemna sfarsitul pandemiei de…

- In acest week-end, in mai multe țari din Europa, au avut loc mari manifestari organizate de oponenții masurilor anti-covid, transmite euronews.com In Austria, lockdown-ul sever va fi anulat nu mai devreme decit peste o saptamina. In capitala țarii, autoritațile au interzis procesiunea organizata, insa…

- Decizie surprinzatoare a Consiliului Județean pentru situații de Urgența Timiș: comuna Dumbravița a fost scoasa din carantina, deși incidența infectarilor cu SARS-cov2 a crescut fața de acum 3 saptamani, cand s-au impus restrictiile - este de aproape 7 la mia de locuitori.

- Avem tot mai puține cazuri de imbolnavire la nivel național, cel puțin asta arata ultimele datele oficiale, insa in comunitați apar adevarate focare. Intr-o comuna din Botoșani, de exemplu, in ultimele saptamani, numarul imbolnavirilor a explodat.