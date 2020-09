Canada nu a mai raportat niciun deces Covid-19, pentru prima dată de la jumătatea lunii martie Canada a inregistrat o premiera fericita: prima zi fara decese cauzate de Covid-19, din 15 martie, scrie News.ro. In schimb, s-au inregistrat 702 noi cazuri de infectari.Pentru prima oara din 15 martie, Canada nu a raportat niciun deces din cauza Covid-19 pentru ultimele 24 de ore, au anuntat, vineri, autoritatile canadiene, citate de Reuters.Numarul deceselor cauzate de Covid-19 a ramas la 9.163.In schimb, s-au inregistrat 702 noi cazuri de infectari, iar numarul total al contaminarilor a ajuns la 135,626. La polul opus se afla Brazilia, țara care a depasit numarul de 130.000 de decese din cauza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a depasit numarul de 130.000 de decese din cauza Covid-19, dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 874 de morti, in timp ce in Mexic numarul morților a depașit 70.000 de oameni, scrie News.roConform autoritatilor braziliene, numarul total al deceselor este de 130,396.De asemenea, in…

- Mexicul a depasit vineri pragul de 70.000 de morti din cauza Covid-19, un bilant superior celor mai pesimiste predictii ale autoritatilor sanitare in timpul pandemiei, scrie AFP, potrivit news.ro.In ultimele 24 de ore, 534 de persoane au murit de Covid-19, totalul fiind de 70.183 de decese,…

- Rusia a anuntat miercuri 142 de morti din cauza covid-19 in ultima zi, in crestere fata de cele 122 de morti raportate cu o zi inainte, iar bilantul total a crescut la 18.135 de decese, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au inregistrat de asemenea 5.218 de contaminari cu noul coronavirus…

- India a raportat duminica peste 90.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, stabilind astfel un nou record global pentru o singura zi, potrivit statisticilor comunicate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de Reuters. Un numar de 90.632 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore au…

- India a depașit doua recorduri intr-o singura: a inregistrat cele mai multe noi imbolnaviri in 24 de ore, 86.432 de cazuri noi de coronavirus, deapșind in același timp pragul de 4 milioane de cazuri Covid-19, au anunțat sambata reprezentantii Ministerului Sanatatii, potrivit CNN.

- In Mexic, numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a depasit pragul de 53.000. Ieri, Ministerul Sanatatii a raportat alte 705 victime ale COVID-19 si 5.558 de cazuri noi de infectare. Aceste cifre apropie tara de scenariul negativ previzionat de guvern, transmite Reuters. Pana acum, Mexicul a confirmat…

- Autoritațile ruse au raportat, sambata, 5.212 de cazuri noi de infectii cu COVID-19. Astfel, Rusia a ajuns la un numar total de 882.347 cazuri de la inceputul pandemiei, transmite Reuters, citata de Agerpres.Rusia, care are o populatie de peste 144 de milioane de locuitori, se afla pe locul 4 in lume…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a depasit 5.000 de morti in Suedia, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 53.000 de cazuri de Covid-19, anunța MEDIAFAX.Suedia, care are o populatie de aproximativ zece milioane de locuitori, a inregistrat 5.041 de decese cauzate de coronavirus, au anuntat…