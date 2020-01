Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry au petrecut primul lor Craciun alaturi de fiul lor, Archie, departe de Anglia, tocmai in Canada, intr-un conac de 14,1 milioane de dolari.Conacul ii aparține unui misterios milionar. Meghan, Harry și micuțul Archie au fost insoțiți in mirificul conac de pe Insula Vancouver…

- In urma unui sondaj realizat de The Mirror, la care au participat peste 2000 de britanici, Meghan Markle, soția prințului Harry, a fost desemnata cea mai nedreptatita personalitate a anului. Ducesa de Sussex a fost votata de 50% dintre cei 2000 de participanți la sondaj. Meghan Markle, 37 de ani, a…

- Printul Harry si Meghan Markle au in vedere sa isi stabileasca o a doua resedinta in SUA, Canada sau Africa, potrivit unor surse citate de People.„Nu este posibil pentru ei sa traiasca asa in Marea Britanie. Este multa presiune acum. Are loc o schimbare”, a spus o sursa apropiata cuplului.…