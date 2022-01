Canada mută militari în Ucraina Canada si-a deplasat soldații aflați in Ucraina in partea de vest a acestei țari si a anunțat repatrierea tuturor lucratorilor neesentiali de la ambasada sa din Kiev, ca urmare a tensiunilor de la granița ruso-ucraineana, anunța presa internaționala. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

