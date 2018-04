Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva minute inainte ca Alek Minassian sa comita atacul mortal din Toronto, Canada, acesta a postat un mesaj pe Facebook in care il mentiona pe Elliot Rodger, scrie BBC. “Rebeliunea Incel a inceput...

- Alek Minassian, tanarul care a intrat cu masina in pietoni, in Toronto, a fost acuzat de 10 crime cu premeditare si de 13 tentative de omor. Un posibil motiv al gestului sau ar putea fi ura fata de femei, pentru ca ar fi fost de multe ori respins de acestea.

- Alek Minassian, soferul care a intrat cu o duba in pietoni in Toronto si a omorat 10 persoane, l-a elogiat cu cateva minute inainte de atac pe Facebook pe Elliot Rodger, care a ucis sase persoane in urma cu patru ani, scrie BBC.

- Noi imagini cu momentul in care atacatorul din Toronto este arestat. Bilanțul atacului care a avut loc la Toronto, Canada, dupa ce o dubița a intrat in mai mulți pietoni, este de 10 morți și 15 raniți, spun autoritațile, in timp ce mai multe imagini cu arestarea atacatorului au fost postate pe rețelele…

- Bilantul atacului care a avut loc la Toronto dupa ce o camioneta a intrat in pietoni este de 10 morti si 15 raniti, conform ultimelor informatii ale politiei. Soferul, un barbat de 25 de ani pe numele Alek Minassian, a fost retinut de politie. Videoclipurile postate de martori arata cum soferul ameninta…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, potrivit primului bilant anuntat de politia canadiana, dar unul dintre raniti a decedat ulterior, transmite Reuters. Soferul a fost retinut si identificat, a declarat presei…

- O camioneta a intrat intr-un grup de pietoni, la Toronto, in Canada. Șoferul fugise, dar a fost prins destul de repede. Deocamdata, nu a fost anunțata identitatea lui, și nu se știu motivele acestui act deliberat, spun autoritațile.

- Un incident, catalogat de anumite surse drept atentat, a avut loc, in urma cu puțin timp, in Canada, la Toronto! O camioneta a intrat in mulțime, pe trotuar, și a provocat ranirea a 10 persoane. Atacatorul inca nu a fost prins. Incidentul a avut loc chiar in centrul orașului. Transportul public de…