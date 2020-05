Stiri pe aceeasi tema

- Furia provocata de moartea unui barbat de culoare pe mana Politiei de la Minneapolis a alimentat noi revolte in noaptea de vineri spre sambata si s-a extins in alte orase din Statele Unite, in pofida inculparii unuia dintre agentii implicati in aceasta drama, relateaza...

- Protestele violente din Statele Unite intra intr-o noua etapa. Un grup de manifestanți s-a adunat in fața Casei Albe peste noapte și au intrat in altercații violente cu membri ai Secret Service, agenția care este insarcinata cu protecția președintelui, relateaza CNN. Washington DC este unul dintre cele…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP.

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a denuntat vineri ''plaga'' ''rasismului institutional'' din Statele Unite, cerand sa se faca dreptate in cazul George Floyd, un barbat de culoare ucis de un politist alb la Minneapolis, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte…

- Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin de piese auto si au vandalizat un supermarket, amandoua situate in apropierea sectiei de politie unde lucrau inainte de a fi concediati, marti, ofiterii acuzati de uciderea lui George Floyd. Politistii au lansat gaze lacrimogene…

- Protestul s-a desfasurat in fata Monumentului impotriva fascismului, in spatele celebrei Opere din Viena. Manifestatia nu a fost autorizata de politie, care a transmis ca adunarea de persoane probabil nu ar fi permis mentinerea unei distante fizice de un metru pentru a evita raspandirea coronavirusului.…

- Statele Unite ale Americii au suspendat vineri eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile lumii pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse. "Toate intalnirile pentru vizele obisnuite de vizita sau de imigrare sunt anulate" incepand de vineri,…