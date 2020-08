Canada: Mii de conturi ale unor utilizatori ai serviciilor guvernamentale online au fost piratate

Stiri pe aceeasi tema

- Peste zece mii de conturi ale unor utilizatori ai serviciilor guvernamentale online au fost piratate prin atacuri cibernetice, au anuntat sambata autoritatile canadiene, citate de AFP, noteaza Agerpres. Atacurile au vizat serviciul CLeGC, utilizat de circa 30 de ministere federale, si conturi la…

- Agentia pentru Imigrari din SUA a descoperit un tunel la granita cu Mexic, pe unde imigrantii ilegali planuiau sa treaca. Acesta masoara 400 metri lungime si era echipat cu ventilatie, apa potabila, electricitate si sina de tren. Autoritatile au dezafectat tunelul, scrie mediafax.ro.Agentia…

- "Este in discuție un scenariu similar cu cel din starea de urgența: parinții vor putea primi un ajutor daca copiii nu pot merge la școala in scenariul roșu. Se lucreaza intr-un grup ministerial la o soluție legislativa corecta", a declarat Klaus Iohannis. Citeste si: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie…

- Cu mai putin de o luna si jumatate inainte de inceperea noului an scolar, oficialii Ministerului Educatiei nu au oferit inca un plan concret vizand desfasurarea cursurilor. In momentul de fata, exista trei scenarii de deschidere a scolilor din 14 septembrie propuse de reprezentanti ai Ministerului…

- Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din…

- Agentia pentru Servicii Frontaliere a Canadei (ASFC) "a pierdut urma" a doua treimi dintre cei 50.000 de straini vizati de un ordin de expulzare, a denuntat miercuri un raport de audit al parlamentului, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres.

- China "nu intelege" ca sistemul de justitie canadian este independent, insistand sa lege detentia a doi canadieni de arestarea unui membru chinez din conducerea companiei Huawei in Canada, si-a exprimat joi regretul premierul canadian Justin Trudeau, transmite AFP preluat de agerpres. "Canada are…

- Autoritațile locale din Calan au lansat o aplicație prin care cetațenii au posibilitatea de a sesiza online stricaciunile de pe domeniul public. Aplicația pentru orașul Calan, are o noua facilitate, respectiv notificarea problemelor aparute la bunurile urbane. ”Daca observați deteriorari,…