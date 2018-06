Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor aplica taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, precum si din Mexic si Canada, incepand de vineri, a anunțat secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Statele Unite au decis, astfel, să nu mai prelungească scutirea temporară acordată…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, solicita Comisia Europeana, avertizand ca "incertitudinea" generata de masurile presedintelui Donald Trump afecteaza companiile europene. Presedintele…

- „Societatea umana se confrunta cu o alegere majora de a se deschide sau de a se inchide, de a merge inainte sau inapoi. In lumea de astazi, tendinta de pace si de cooperare avanseaza, iar mentalitatea Razboiului Rece ca joc cu suma nula este un mod de abordare depasit”, a spus Xi Jingping. „Acordarea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi ca a ordonat administratiei americane sa analizeze impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China. Masurile vor fi luate "avand in vedere represaliile incorecte ale Chinei" la tariful…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Masura va da timp organizatiilor de lobby si parlamentarilor sa modifice lista de 1.300 de produse propuse. China va avea la randul ei timp sa raspunda actiunilor intreprinse de Trump, fiind limitat astfel riscul unei reactii dure din partea Beijing-ului, iar presedintele american a avut un ton conciliant…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…