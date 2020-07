Curtea Federala a Canadei a invalidat miercuri un acord controversat cu Statele Unite, obligand solicitantii de azil care incearca sa treaca frontiera canadiana sa ceara mai intai azil pe teritoriu american, relateaza AFP.



Curtea a decis ca acest ''Acord privind tertele tari sigure'', un acord incheiat in 2004 si denuntat de asociatii pentru apararea drepturilor refugiatilor, a incalcat Carta canadiana a drepturilor si libertatilor.



Aceasta carta prevede in special ca ''toata lumea are dreptul la viata, libertate si securitatea persoanei'',…