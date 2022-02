Canada îşi retrage militarii din Ucraina Canada a decis "relocarea temporara" in Europa a unei parti a personalului sau militar stationat in Ucraina din cauza situatiei din regiune, a anuntat duminica Ministerul canadian al Apararii, noteaza AFP preluat de agerpres. Ministerul a precizat intr-un comunicat ca aceasta repozitionare temporara a "elementelor" contingentului sau afectat pregatirii armatei ucrainene "nu inseamna incheierea misiunii" militarilor canadieni, ci permite Canadei "sa-si recentreze eforturile, asigurand in acelasi timp siguranta membrilor fortelor armate canadiene".



