Canada interzice străinilor să mai cumpere case Sunt exceptati de la aceasta interdictie refugiatii si rezidenti permanenti, iar legea se aplica doar locuintelor din oras, nu si structurilor turistice, cum ar fi cabanele de vara. Aceasta masura a fost propusa de premierul Justin Trudeau in timpul campaniei electorale din 2021. Partidul sau liberal s-a plans ca investitorii straini cresc preturile, ceea ce face mai dificil pentru canadieni sa detina o casa. Acesta masura a fost adoptata in primavara. Cu toate acestea, piata imobiliara a incetinit recent, deoarece banca centrala a majorat ratele dobanzilor pentru a reduce inflatia. Potrivit asociatiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Strainii nu mai au voie sa cumpere locuinte in Canada incepand de duminica si pana in 2025, o interdictie menita sa combata deficitul de case si apartamente in aceasta tara, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Piata a fost, de asemenea, sustinuta de ingrijorarile legate de intreruperile aprovizionarii, inclusiv de oprirea livrarilor de petrol prin conducta de titei Keystone, dintre Canada si Statele Unite, in urma unei scurgeri masive de saptamana trecuta. Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,01 dolari, sau cu 2,6%, la 78,11 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate a fost cotat in urcare cu 2,40 dolari, sau cu 3,4%, la 73,42 dolari pe baril. Saptamana trecuta, preturile petrolului Brent si WTI au scazut la cel mai…

- Cele 27 de state membre ale UE au definitivat vineri un acord ce prevede plafonarea pretului petrolului pe care Rusia il va livra statelor terte la 60 de dolari barilul. Masura se va aplica prin impunerea ei companiilor care furnizeaza servicii de transport sau de asigurari pentru livrarea acestui petrol.

- El a reiterat ca Rusia ramane un furnizor de petrol de incredere si ca introducerea unui plafon de pret pentru petrolul rus va declansa o scadere a ofertei. Uniunea Europeana va aplica un embargou asupra importurilor de petrol din Rusia, care va intra in vigoare pe 5 decembrie, urmat in februarie de…

- Detaliile au aparut intr-o noua copie, neredactata, a unui proces intentat de producatorul de jocuri video Epic Games, autorul ”Fortnite”, impotriva Google, in 2020, din cauza unor presupuse practici anticoncurentiale legate de afacerile grupului legate de Android si Play Store. Google si Activision…

- Compania a adaugat o noua politica privind utilizarea datelor, care va duce la ”viteze mai mici” pentru clientii care folosesc un terabyte de date pe luna in ”orele de varf”, pe care le defineste ca fiind intre 7 a.m. si 23 p.m., potrivit unui e-mail trimis vineri catre utilizatorii Starlink vineri,…

- CEO-ul Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario, Grant Vingoe, a declarat ca autoritatea de reglementare intenționeaza sa elibereze un raport in octombrie care include ratele de adoptare a criptomonedei in Canada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…