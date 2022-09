Stiri pe aceeasi tema

- Accesul la coada de asteptare pentru a vedea sicriul reginei Elisabeta a II-a – expus pentru public in Westminster Hall – a fost suspendat vineri din cauza aglomerației, oamenii așteptand pana la 14 ore, a anunțat guvernul britanic, potrivit Reuters și BBC. Autoritațile britanice au anunțat ca niciunei…

- Un agent de politie a fost ucis, iar cel putin doua persoane au fost spitalizate in urma unui atac armat in regiunea Toronto, potrivit politiei si presei locale, informeaza News.ro. Principalul suspect a fost arestat dupa ce a fugit cu un vehicul furat de la locul faptei, luni, potrivit politiei regionale,…

- Extinderea accelerata a municipiului Baia Mare, saturarea terenurilor din zonele centrale cu construcții și cererea tot mai mare de terenuri pentru construcții de locuințe, precum și tendința de construire la periferie, departe de aglomerația din zona centrala, dar in același timp la o distanța mica…

- Federația Rusa i-a sancționat pe cunoscuții actori Ben Stiller și Sean Penn, dupa ce vedetele de la Hollywood au transmis critici publice la adresa razboiului purtat de Moscova in Ucraina, potrivit Sky News, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatile canadiene cauta doi barbati in legatura cu o injunghiere in masa, care a provocat moartea a cel putin 10 persoane si ranirea altor 15 in Saskatchewan, in vestul Canadei, relateaza CNN preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritațile din Paris vor un oras mai sigur si mai respirabil pentru copii, astfel ca interzic accesul masinilor in jurul mai multor scoli din oras. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Autoritațile din Paris vor un oras mai sigur si mai respirabil pentru copii, astfel ca interzic accesul masinilor in jurul mai multor scoli din oras, informeaza Antena3. Masinile nu mai au voie sa mearga sau sa stationeze pe strazile din jurul a 168 de scoli. Elevii si parintii pot ajunge la scoala…

- Autoritatile din statul Assam, nord-estul Indiei, au ordonat duminica suspendarea timp de patru ore a serviciilor de internet in mai multe districte din regiune, pentru a evita "relele practici" in timpul sustinerii probelor scrise in cadrul unui examen pentru functionari publici, transmite EFE,…